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10.05.2018  21:47

Українське дербі у рамках фіналу Кубку Греції судитимуть іноземці

 

Іспанські арбітри Давід Фернандес Борболан обслуговуватиме фінал Кубку Греції, в якому зустрінуться АЕК та ПАОК

Зустріч команд українців Дмитра Чигринського та Євгена Шахова відбудеться 12 травня о 20:30. 

Борболану допомагатимуть Кабаньеро Мартінес і Хосе Мануель Матіас Кабальєро, за воротами - Хесус Гіл Мансано і Карлос дель Серро Гранде.

Нагадаємо, що попередня зустріч АЕКа та ПАОКа у рамках першості Греції завершилася скандалом: президент ПАОКа, російський бізнесмен Іван Саввіді вибіг на поле, вважаючи, що суддя судив на користь опонента. У нього при собі був пістолет, який він погрожував застосувати. 

Врешті решт, матч так і не було дограно, ПАОКу було зараховано поразку, а АЕК став чемпіоном Греції

Також стало відомо, що Саввіді отримав серйозне покарання від УЄФА





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