Українське дербі у рамках фіналу Кубку Греції судитимуть іноземці
Іспанські арбітри Давід Фернандес Борболан обслуговуватиме фінал Кубку Греції, в якому зустрінуться АЕК та ПАОК.
Зустріч команд українців Дмитра Чигринського та Євгена Шахова відбудеться 12 травня о 20:30.
Борболану допомагатимуть Кабаньеро Мартінес і Хосе Мануель Матіас Кабальєро, за воротами - Хесус Гіл Мансано і Карлос дель Серро Гранде.
Нагадаємо, що попередня зустріч АЕКа та ПАОКа у рамках першості Греції завершилася скандалом: президент ПАОКа, російський бізнесмен Іван Саввіді вибіг на поле, вважаючи, що суддя судив на користь опонента. У нього при собі був пістолет, який він погрожував застосувати.
Врешті решт, матч так і не було дограно, ПАОКу було зараховано поразку, а АЕК став чемпіоном Греції.
Також стало відомо, що Саввіді отримав серйозне покарання від УЄФА.
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