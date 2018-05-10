Українське дербі у рамках фіналу Кубку Греції судитимуть іноземці

Іспанські арбітри Давід Фернандес Борболан обслуговуватиме фінал Кубку Греції, в якому зустрінуться АЕК та ПАОК.

Зустріч команд українців Дмитра Чигринського та Євгена Шахова відбудеться 12 травня о 20:30.

Борболану допомагатимуть Кабаньеро Мартінес і Хосе Мануель Матіас Кабальєро, за воротами - Хесус Гіл Мансано і Карлос дель Серро Гранде.

Нагадаємо, що попередня зустріч АЕКа та ПАОКа у рамках першості Греції завершилася скандалом: президент ПАОКа, російський бізнесмен Іван Саввіді вибіг на поле, вважаючи, що суддя судив на користь опонента. У нього при собі був пістолет, який він погрожував застосувати.

Врешті решт, матч так і не було дограно, ПАОКу було зараховано поразку, а АЕК став чемпіоном Греції.

Також стало відомо, що Саввіді отримав серйозне покарання від УЄФА.