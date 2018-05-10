Команда Селезньова тріумфувала у фіналу Кубку Туреччини

Акхісар, за який виступає українець Євген Селезньов завоював Кубок Туреччини.

У фіналі команда здолала столичний Фенербахче 3:2.

Цікаво, що Селезньов не брав участь у вирішальному матчі через травму, хоча його роль у тріумфі команди важко переоцінити - так, відомо, що екс-гравець Шахтаря та Дніпра забив три голи у двох матчах півфіналу проти Галатасарая.

Усього на рахунку Селезньова 4 голи у 5 матчах Кубку.

Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України.