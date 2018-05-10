Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 22:58
Команда Селезньова тріумфувала у фіналу Кубку Туреччини
Акхісар, за який виступає українець Євген Селезньов завоював Кубок Туреччини.
У фіналі команда здолала столичний Фенербахче 3:2.
Цікаво, що Селезньов не брав участь у вирішальному матчі через травму, хоча його роль у тріумфі команди важко переоцінити - так, відомо, що екс-гравець Шахтаря та Дніпра забив три голи у двох матчах півфіналу проти Галатасарая.
Усього на рахунку Селезньова 4 голи у 5 матчах Кубку.
Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України.
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