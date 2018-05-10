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10.05.2018  22:58

Команда Селезньова тріумфувала у фіналу Кубку Туреччини

 

Акхісар, за який виступає українець Євген Селезньов завоював Кубок Туреччини. 

У фіналі команда здолала столичний Фенербахче 3:2.

Цікаво, що Селезньов не брав участь у вирішальному матчі через травму, хоча його роль у тріумфі команди важко переоцінити - так, відомо, що екс-гравець Шахтаря та Дніпра забив три голи у двох матчах півфіналу проти Галатасарая

Усього на рахунку Селезньова 4 голи у 5 матчах Кубку. 

Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України





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