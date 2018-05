МЮ зіграв унічию із Вест Гемом та забезпечив собі друге місце. Перенесений матч 31-го туру чемпіонату Англії

У пропущеному поєдинку 31-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді у Лондоні розійшовся миром із Вест Гемом.

Футболісти обох команд обійшлися без забитих голів - 0:0.

Завдяки нічийному результату МЮ забезпечив собі друге місце у Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед програв Брайтону у 37-му турі АПЛ.

