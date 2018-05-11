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54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 23:58
МЮ зіграв унічию із Вест Гемом та забезпечив собі друге місце. Перенесений матч 31-го туру чемпіонату Англії
У пропущеному поєдинку 31-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді у Лондоні розійшовся миром із Вест Гемом.
Футболісти обох команд обійшлися без забитих голів - 0:0.
Завдяки нічийному результату МЮ забезпечив собі друге місце у Прем'єр-лізі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед програв Брайтону у 37-му турі АПЛ.
London Stadium stalemate enough for Man Utd to secure second spot #WHUMUN pic.twitter.com/w5MsEJ3AR6— Premier League (@premierleague) 10 травня 2018 р.
Чемпіонат Англії-2017/18
31-й тур
10 травня
Вест Гем - Манчестер Юнайтед - 0:0
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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