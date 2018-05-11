Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
937 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 12:32
Гвардіола зробив комплімент Зінченку після гри із Брайтоном
|Олександр Зінченко
Українець Олександр Зінченко провів хорошу гру у рамках поєдинку 31-го туру чемпіонату АПЛ проти Брайтона (3:1).
Про це заявив керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.
"Ми могли звісно сказати, що ця гра не так важлива для нас, проте у цей день на поле вийшло 11 футболістів, які хотіли грати та перемагати. Зінченко грав на позиції фул-бека та повністю контролював дії Ентоні Нокарта, який є одним із найкращих вінгерів і дуже небезпечний. Тож ми маємо досить хороших знаків на майбутнє", - цитує Гвардіолу Manchester Evening News.
Нагадаємо, що Зінченко отримав хорошу пресу після матчу з Брайтоном.
Раніше фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу.
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