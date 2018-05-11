Гвардіола зробив комплімент Зінченку після гри із Брайтоном

Олександр Зінченко

Українець Олександр Зінченко провів хорошу гру у рамках поєдинку 31-го туру чемпіонату АПЛ проти Брайтона (3:1).

Про це заявив керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

"Ми могли звісно сказати, що ця гра не так важлива для нас, проте у цей день на поле вийшло 11 футболістів, які хотіли грати та перемагати. Зінченко грав на позиції фул-бека та повністю контролював дії Ентоні Нокарта, який є одним із найкращих вінгерів і дуже небезпечний. Тож ми маємо досить хороших знаків на майбутнє", - цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Зінченко отримав хорошу пресу після матчу з Брайтоном.

Раніше фото Зінченка з батьками та чемпіонським кубком АПЛ підірвало мережу.