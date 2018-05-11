Лідер Шахтаря: Можливо матч з Вересом важливіший, ніж фінал Кубку України

Тарас Степаненко/ФК Шахтар

Гравці Шахтаря розуміють відповідальність поєдинку 31-го туру УПЛ проти Вереса, в якому можуть достроково стати чемпіонами.

Про це говорив лідер Шахтаря Тарас Степаненко.

"Важливо психологічно відновитися до Вереса - можливо, ця зустріч є ще важливішою від кубкової. Усі готуються серйозно та без ейфорії", - каже центрхав.

"Захищати титул завжди важче, ніж його виграти. Сезоном раніше ми два роки не ставали чемпіонами, і на кожен матч був шалене налаштування. Плюс спад та зміна футболістів у Динамо. Шахтар проводив кожен тур із великою концентрацією - звідси й відрив у 13 залікових пунктів. Цього сезону у нас були помилки й втрати очок, однак на заключні тури ми зібралися і повинні зробити останній крок у неділю", - цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар випереджає Динамо на 5 очок, при цьому у 31-му туру кияни зустрінуться із Зорею, у 32-му турі - 19 травня у Києві - відбудеться українське дербі.

Для завоювання 11-го чемпіонства Шахтарю достатньо набрати бодай очко.

Як відомо, 9 травня Шахтар обіграв Динамо у фіналі Кубку України та випередив киян за кількістю трофеєв.

Раніше екс-керманич Динамо Сергій Ребров порадив футболістам команди боротися до кінця за чемпіонство.