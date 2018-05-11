Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
821 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 13:20
Скандальний форвард може стати партнером Ярмоленка у Боруссії
|Маріо Балотеллі
Італійський форвард Маріо Балотеллі може у міжсезонні перейти у дортмундську Боруссію.
Реалістичності трансферу скандального 27-річного футболіста додає декілька фактів: по-перше, Балотеллі має намір залишити Ніццу наприкінці сезону, по-друге, за інформацією TWM, керманич французької команди Люсьєн Фавр скоріше за все очолить дортмундців.
Тож Балотеллі буде однією із трансферних цілей для швейцарського наставника, пише UA-Футбол.
Нагадаємо, що за Боруссію виступає українець Андрій Ярмоленко.
Додамо, що Балотеллі у нинішньому сезоні забив 24 голи у 36 матчах за Ніццу.
Раніше стало відомо, що Балотеллі може повернутися до Серії А.
Також повідомлялося, що американський Ді Сі Юнайтед може запросити Балотеллі.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій