Скандальний форвард може стати партнером Ярмоленка у Боруссії

Маріо Балотеллі

Італійський форвард Маріо Балотеллі може у міжсезонні перейти у дортмундську Боруссію.

Реалістичності трансферу скандального 27-річного футболіста додає декілька фактів: по-перше, Балотеллі має намір залишити Ніццу наприкінці сезону, по-друге, за інформацією TWM, керманич французької команди Люсьєн Фавр скоріше за все очолить дортмундців.

Тож Балотеллі буде однією із трансферних цілей для швейцарського наставника, пише UA-Футбол.

Нагадаємо, що за Боруссію виступає українець Андрій Ярмоленко.

Додамо, що Балотеллі у нинішньому сезоні забив 24 голи у 36 матчах за Ніццу.

Раніше стало відомо, що Балотеллі може повернутися до Серії А.

Також повідомлялося, що американський Ді Сі Юнайтед може запросити Балотеллі.