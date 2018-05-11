У Прем'єр-лізі остаточно визначилися, як відбуватиметься обмін із Першою лігою
Стало відомо, як відбуватиметься обмін між Першою та Прем'єр-лігою у чемпіонаті Україні.
Відповідно до регламенту, команда, яка посіла 11-е місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла 2-е місце в чемпіонаті Першої ліги.
Команда, яка посіла 10-е місце в УПЛ, грає два матчі плей-офф з командою, яка за підсумками сезону посіла 3-є місце в чемпіонаті Першої ліги.
Згідно із жеребкуванням, яке відбулося 11 травня у Будинку футболу у Києві, у перших матчах плей-офф господарями поля будуть команди УПЛ. У матчах-відповідях плей-офф господарями поля будуть команди ПФЛ.
Календар матчів поки не відомий.
Нагадаємо, що у чемпіонаті Першої ліги на 1-3 місця претендують чотири команди - ФК Полтава, Арсенал-Київ, Інгулець з Петрова та чернігівська Десна.
Тоді як у першості УПЛ лише Олександрія забезпечила собі прописку у топ-дивізіоні на наступний сезон, а донецький Олімпік, львівські Карпати, Зірка з Кропивницького все ще можуть опинитися у матчах на виліт, а кам'янська Сталь та одеський Чорноморець і взагалі - залишити УПЛ, зайнявши останнє місце.
При цьому в обидвох першостях командам залишилося зіграти по два матчі. Чемпіонат у Першій лізі завершиться 19 травня, а в УПЛ команди, які можуть опинитися у плей-офф, також зіграють у цей день.
Нагадаємо, що Шахтар може оформити чемпіонський титул вже у найближчий вікенд.
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