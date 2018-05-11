Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 13:42
Арсенал більше не розглядає кандидатуру наставника Шахтаря
|Паулу Фонсека
Арсенал скоротив шорт-лист претендентів на пост головного тренера команди.
Зі списку виключений коуч Шахтаря Паулу Фонсека.
Як стверджує The Telegraph, в ньому залишилися - тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі, Патрік Вієйра, який очолює Нью-Йорк Сіті, помічник Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікель Артета, головний тренер Монако Леонарду Жардім і Юліан Нагельсманн з Гоффенхайму, пише tribuna.com.
Як відомо, контракт португальського фахівця з Шахтарем закінчується цього літа.
Раніше була інформація, що Фонсека може очолити Бенфіку.
Також напередодні стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону.
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