Арсенал більше не розглядає кандидатуру наставника Шахтаря

Паулу Фонсека

Арсенал скоротив шорт-лист претендентів на пост головного тренера команди.

Зі списку виключений коуч Шахтаря Паулу Фонсека.

Як стверджує The Telegraph, в ньому залишилися - тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі, Патрік Вієйра, який очолює Нью-Йорк Сіті, помічник Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікель Артета, головний тренер Монако Леонарду Жардім і Юліан Нагельсманн з Гоффенхайму, пише tribuna.com.

Як відомо, контракт португальського фахівця з Шахтарем закінчується цього літа.

Раніше була інформація, що Фонсека може очолити Бенфіку.

Також напередодні стало відомо, чому Фонсека відмовив Евертону.