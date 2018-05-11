Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 14:09
Зінченко потрапив в команду тижня АПЛ
Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з найкращих 11 футболістів за підсумками тижня АПЛ за версією WhoScored.
Українець отримав від порталу оцінку 7.5.
Як відомо, 21-річний футболіст зіграв 76 хвилин у матчі з Брайтоном.
Нагадаємо, Хосеп Гвардіола зробив комплімент Зінченку після гри із Брайтоном.
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