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11.05.2018  14:09

Зінченко потрапив в команду тижня АПЛ

 

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з найкращих 11 футболістів за підсумками тижня АПЛ за версією WhoScored.

Українець отримав від порталу оцінку 7.5.

Як відомо, 21-річний футболіст зіграв 76 хвилин у матчі з Брайтоном.

Нагадаємо, Хосеп Гвардіола зробив комплімент Зінченку після гри із Брайтоном.





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