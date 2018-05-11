Двоє гравців Шахтаря повернулися до загальної групи

Алан Патрік / ФК Шахтар

Футболісти Шахтаря Богдан Бутко та Алан Патрік, які травмувалися в фінальному матчі Кубка України проти Динамо, працюють в загальній групі.

Імовірність їх появи на полі в наступному матчі доволі висока, пише сайт клубу.

Як відомо, гірники 13-го травня зіграють з Вересом і в разі перемоги достроково стануть чемпіонами України.

Раніше лідер Шахтаря заявив, що матч з Вересом важливіший, ніж фінал Кубку України.