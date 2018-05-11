Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 14:22
Двоє гравців Шахтаря повернулися до загальної групи
|Алан Патрік / ФК Шахтар
Футболісти Шахтаря Богдан Бутко та Алан Патрік, які травмувалися в фінальному матчі Кубка України проти Динамо, працюють в загальній групі.
Імовірність їх появи на полі в наступному матчі доволі висока, пише сайт клубу.
Як відомо, гірники 13-го травня зіграють з Вересом і в разі перемоги достроково стануть чемпіонами України.
Раніше лідер Шахтаря заявив, що матч з Вересом важливіший, ніж фінал Кубку України.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій