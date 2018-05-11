Голкіпер Динамо привітав екс-партнера з перемогою в Кубку Туреччини

Євген Селезньов

Голкіпер Динамо Денис Бойко привітав форварда Акхісар Беледіе Євгена Селезньова із завоюванням Кубка Туреччини.

"З черговим трофеєм, друже мій", - написав Бойко, на що Селезньов відповів йому: "Спасибі, брат".

Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України.