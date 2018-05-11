Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 14:44
Голкіпер Динамо привітав екс-партнера з перемогою в Кубку Туреччини
|Євген Селезньов
Голкіпер Динамо Денис Бойко привітав форварда Акхісар Беледіе Євгена Селезньова із завоюванням Кубка Туреччини.
"З черговим трофеєм, друже мій", - написав Бойко, на що Селезньов відповів йому: "Спасибі, брат".
Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України.
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