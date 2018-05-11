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11.05.2018  14:44

Голкіпер Динамо привітав екс-партнера з перемогою в Кубку Туреччини

Євген Селезньов

Голкіпер Динамо Денис Бойко привітав форварда Акхісар Беледіе Євгена Селезньова із завоюванням Кубка Туреччини.

С очередным трофеем друг мой! @e_seleznev 🏆👏🏼🙌🏼 #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71) 11 Тра 2018 р. о 12:58 PDT

"З черговим трофеєм, друже мій", - написав Бойко, на що Селезньов відповів йому: "Спасибі, брат".

Раніше стало відомо, що Селезньов отримав виклик до збірної України





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