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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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11.05.2018  17:12

Україна (U-18) зайняла п'яте місце на турнірі в Словаччині

 

У матчі за 5-е місце на міжнародному турнірі Slovakia Cup Україна (U-18) не залишила шансів одноліткам з Вельсу.

Slovakia Cup

Матч за 5-е місце

Вельс – Україна 0:5

Раніше повідомлялося, що збірна України (U-16) виграла турнір розвитку УЄФА.





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