Прокуратура зайнялася платежем солідарності за трансфер Ярмоленка

Андрій Ярмоленко

У серпні 2017 року між футбольними клубами Динамо Київ та Борусія Дортмуд було укладено контракт з міжнародного трансферу футболіста. Ціна трансферу склала 25 млн євро.

Згідно регламенту ФІФА 5% суми контракту направляється на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався футболіст.

Ярмоленко був вихованцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" у м. Чернігові

Водночас, з причин, які установлюються у ході слідства, частина платежу солідарності у сумі 150 тисяч євро на підставі підроблених документів перераховано одній з громадських організацій із співзвучною назвою, яка відношення до виховання футболіста не має.

За вказаним фактом прокуратурою області за результатами вивчення матеріалів про перерахунок коштів, за відсутності факту їх цільового використання, зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), йдеться на офіційному сайті прокуратури Чернігівської області.

Раніше була інформація, що у поліції відкрили справу щодо платежу солідарності.