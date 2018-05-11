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266 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 18:09
Динамо продовжило контракт з талановитим півзахисником
|Владислав Калитвинцев
Півзахисник Динамо Владислав Калитвинцев підписав новий контракт з клубом.
Про це інформує офіційний сайт киян.
Нова угода 25-річного гравця розрахована на два роки.
У поточному сезоні футболіст через травми провів лише 6 матчів у складі Зорі на правах оренди, в яких забив 1 гол.
Як відомо, раніше Калитвинцев розповів про свою травму.
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