Динамо продовжило контракт з талановитим півзахисником

Владислав Калитвинцев

Півзахисник Динамо Владислав Калитвинцев підписав новий контракт з клубом.

Про це інформує офіційний сайт киян.

Нова угода 25-річного гравця розрахована на два роки.

У поточному сезоні футболіст через травми провів лише 6 матчів у складі Зорі на правах оренди, в яких забив 1 гол.

Як відомо, раніше Калитвинцев розповів про свою травму.