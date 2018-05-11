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11.05.2018  18:36

Маркевич розповів, за рахунок чого Шахтар виграв у Динамо

Мирон Маркевич

Динамо програло Шахтарю через помилки оборонців і голкіпера.

Про це заявив голова комітету збірних України Мирон Маркевич

"У Шахтаря не було таких моментів, щоб вони домінували. Так, на певних відрізках вони більше контролювали м'яч. Індивідуальний рівень гравців донецького клубу трохи вище. Тайсон, Марлос, Фред - футболісти високого класу", - сказав він.

"У першому таймі гірники взагалі нічого не створили біля воріт Динамо, хоча і біло-сині не дуже добре виглядали в атаці. У центрі поля йшла тактична боротьба", - зазначив тренер.

За його словами, це був не супервидовищний матч, адже в таких поєдинках, як правило, ніхто не хоче ризикувати.

"Однак у другому таймі динамівці першими допустили помилку - відкрили лівий фланг оборони, чим і скористався Шахтар. У тому епізоді помилка була не тільки Піварича, але і Вербича. Не можна так провалюватися на фланзі", - впевнений Маркевич.

"Помилка Бойка? Такі м'ячі потрібно ловити. Денис допустив дитячу помилку. У Дніпрі він добре грав, але це було три роки тому. За ним такого раніше я не помічав", - цитує Мирона Богдановича Footboom.

Як відомо, раніше екс-керівник Карпат відкрив цікаві факти про Маркевича.





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