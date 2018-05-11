Гравці ПСЖ обурені наміром керівництва підвищити Неймару зарплату
|Неймар
Не всі в ПСЖ задоволені поведінкою форварда і головної зірки парижан Неймара.
Як повідомляє Libération, керівництво клубу, щоб утримати гравця, готово підписати з футболістом новий, поліпшений контракт.
Це викликало цілий шквал обурення у партнерів бразильця. Зокрема, особливо обурювався після такої інформації Рабіо, який досі не домовився з ПСЖ про новий контракто. У гніві хавбек сказав: "Все тільки для Неймара. Нехай тепер грає один".
Відзначається, що такої ж думки дотримуються і кілька інших футболістів ПСЖ, які вважають, що Неймар ще нічого не зробив для клубу і тому не тільки не повинен підписувати новий контракт, але і навпаки, повинен бути покараний за деякі витівки, які він дозволяв собі протягом сезону.
Зокрема, бразильцеві досі пригадують історію про те, як він в матчі з Марселем не дав пробити пенальті головному бомбардиру команди Едінсону Кавані, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Неймар залишить ПСЖ лише заради Реала.
Також була інформація, що Неймар майже відновився від травми та повернувся із Бразилії у Париж.
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