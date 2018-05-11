Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 19:29
Авангард втратив перемогу над Оболонню в 33 турі Першої ліги
11 травня в Першій лізі чемпіонату України відбувся єдиний матч.
У ньому Оболонь-Бровар на своєму полі взяла одне очко в грі з Авангардом.
Нагадаємо, що раніше Арсенал переміг Нафтовик-Укрнафту.
Чемпіонат України
Перша ліга
33 тур
11 травня
Оболонь-Бровар - Авангард 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 - 65 пенальті Собко, 1:1 - 90 Кузін
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