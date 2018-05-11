Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 19:55
Президент команди УПЛ потрапив до заявки клубу на чемпіонат
|Владислав Гельзін у матчі проти Динамо
Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін може зіграти за команду в цьому сезоні.
44-річний нападник потрапив до заявки клубу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Востаннє Гельзін виходив на поле 8 травня 2016 року.
Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій