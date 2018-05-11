Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 20:40
Суднобудівник переміг Металург, Прикарпаття здолало Полісся в матчах Другої ліги
Суднобудівник переміг Металург, в матчах Другої ліги
11 травня в Другій лізі відбулися по одному поєдинку в групах А і Б.
У групі А Прикарпаття перемогло Полісся, а в групі Б Металург поступився Суднобудівнику.
Нагадаємо, що клуб Другої ліги знявся зі змагань через упереджене суддівство.
Чемпіонат України
Друга ліга
Група А
26 тур
11 травня
Прикарпаття - Полісся 3:2
Група Б
30 тур
Металург - Суднобудівник 1:2 (0:0, 1:2)
Голи: 1:0 - 59 Башинський, 1:1 - 84 Дмітрієв, 1:2 - 90 Кірієнко
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій