Суднобудівник переміг Металург, Прикарпаття здолало Полісся в матчах Другої ліги

Суднобудівник переміг Металург, в матчах Другої ліги

11 травня в Другій лізі відбулися по одному поєдинку в групах А і Б.

У групі А Прикарпаття перемогло Полісся, а в групі Б Металург поступився Суднобудівнику.

Нагадаємо, що клуб Другої ліги знявся зі змагань через упереджене суддівство.

Чемпіонат України

Друга ліга

Група А

26 тур

11 травня

Прикарпаття - Полісся 3:2

Група Б

30 тур

Металург - Суднобудівник 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 1:0 - 59 Башинський, 1:1 - 84 Дмітрієв, 1:2 - 90 Кірієнко