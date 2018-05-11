В Олімпіку пояснили, навіщо дозаявили президента на заключні ігри чемпіонату

Владислав Гельзін

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін хоче підтримати своїх футболістів на фініші чемпіонату.

Про це повідомляє xsport.

"На сайті УПЛ можете знайти ім'я президента Олімпіка в заявці команди. Ми його дозаявили. Так президент хоче підтримати хлопців у вирішальних матчах на фініші чемпіонату", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.