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226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 21:44
В Олімпіку пояснили, навіщо дозаявили президента на заключні ігри чемпіонату
|Владислав Гельзін
Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін хоче підтримати своїх футболістів на фініші чемпіонату.
Про це повідомляє xsport.
"На сайті УПЛ можете знайти ім'я президента Олімпіка в заявці команди. Ми його дозаявили. Так президент хоче підтримати хлопців у вирішальних матчах на фініші чемпіонату", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, що захисник Олімпіка розірвав контракт з клубом після перевірки на детекторі брехні.
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