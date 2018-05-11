Калитвинцев зізнався, чому продовжив контракт з Динамо

Владислав Калитвинцев

Півзахисник Динамо Владислав Калитвинцев має надію заграти в стартовому складі киян.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Мене переповнюють емоції, тепер залишилося лише вийти на поле і своєю грою довести, що я заслужено перебуваю в Динамо", - сказав гравець.

"Моя травма? Так, я дійсно, багато пропустив. На щастя, буквально сьогодні вже провів перше тренування в загальній групі без обмежень. Головне – до кінця сезону набрати форму, у відпустці її підтримати, а потім з новими силами працювати на зборах", - розповів хавбек.

"Що сказав головний тренер? Олександр Миколайович сказав, що мені потрібно спокійно відновитися, продовжити контракт, і що він на мене розраховує. Тож чекаю зборів", - поділився враженнями Калитвинцев.

Нагадаємо, що нова угода з гравцем розрахована на два роки.