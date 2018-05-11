Калитвинцев зізнався, чому продовжив контракт з Динамо
|Владислав Калитвинцев
Півзахисник Динамо Владислав Калитвинцев має надію заграти в стартовому складі киян.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Мене переповнюють емоції, тепер залишилося лише вийти на поле і своєю грою довести, що я заслужено перебуваю в Динамо", - сказав гравець.
"Моя травма? Так, я дійсно, багато пропустив. На щастя, буквально сьогодні вже провів перше тренування в загальній групі без обмежень. Головне – до кінця сезону набрати форму, у відпустці її підтримати, а потім з новими силами працювати на зборах", - розповів хавбек.
"Що сказав головний тренер? Олександр Миколайович сказав, що мені потрібно спокійно відновитися, продовжити контракт, і що він на мене розраховує. Тож чекаю зборів", - поділився враженнями Калитвинцев.
Нагадаємо, що нова угода з гравцем розрахована на два роки.
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