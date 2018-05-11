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11.05.2018  22:40

Неймар представив форму ПСЖ на наступний сезон. ФОТО

Неймар

Чемпіон і володар Кубку Франції ПСЖ представив нову форму на сезон 2018/19.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Першим, хто з'явився на фотографіях у новій футболці став найдорожчий футболіст світу Неймар.

Нагадаємо, що гравці ПСЖ обурені наміром керівництва підвищити Неймару зарплату.





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