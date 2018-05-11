Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 22:40
Неймар представив форму ПСЖ на наступний сезон. ФОТО
|Неймар
Чемпіон і володар Кубку Франції ПСЖ представив нову форму на сезон 2018/19.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Першим, хто з'явився на фотографіях у новій футболці став найдорожчий футболіст світу Неймар.
Нагадаємо, що гравці ПСЖ обурені наміром керівництва підвищити Неймару зарплату.
🆕👕— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 11 мая 2018 г.
It's here: The PSG 2018-19 home jersey! pic.twitter.com/ssTJAWgFlD
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