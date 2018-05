Неймар представив форму ПСЖ на наступний сезон. ФОТО

Чемпіон і володар Кубку Франції ПСЖ представив нову форму на сезон 2018/19.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Першим, хто з'явився на фотографіях у новій футболці став найдорожчий футболіст світу Неймар.

Нагадаємо, що гравці ПСЖ обурені наміром керівництва підвищити Неймару зарплату.

🆕👕



It's here: The PSG 2018-19 home jersey! pic.twitter.com/ssTJAWgFlD