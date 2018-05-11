Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
285 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 23:14
Перекачався: Зінченко пояснив, як впустив кубок АПЛ
|Олександр Зінченко (зліва)
Захисник Манчестер Сіті жартома зреагував на свій фейл на церемонії нагородження команди як чемпіона Англії.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Боже мій, мені не пощастило. Я занадто багато ходив у спортзал. Я так перелякався, ви бачили моє обличчя на фотографії? Таке може статися з кожним", - сказав українець.
Нагадаємо, що Гюндоган потролив Зінченка, який впустив трофей АПЛ на церемонії нагородження.
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