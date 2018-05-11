Перекачався: Зінченко пояснив, як впустив кубок АПЛ

Олександр Зінченко (зліва)

Захисник Манчестер Сіті жартома зреагував на свій фейл на церемонії нагородження команди як чемпіона Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Боже мій, мені не пощастило. Я занадто багато ходив у спортзал. Я так перелякався, ви бачили моє обличчя на фотографії? Таке може статися з кожним", - сказав українець.

Нагадаємо, що Гюндоган потролив Зінченка, який впустив трофей АПЛ на церемонії нагородження.