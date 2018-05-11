Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
26 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 23:40
Марсель і Генгам розписали результативну нічию в 37 турі чемпіонату Франції
11 травня стартував передостанній тур французької Ліги 1.
Попри нічию між Марселем і Генгамом, матч видався напрочуд результативний.
Нагадаємо, що ПСЖ виграв Кубок Франції, здолавши у фіналі команду з третього дивізіону.
Чемпіонат Франції
37 тур
11 травня
Генгам - Марсель 3:3 (1:2, 2:1)
Голи: 0:1 - 2 Жермен, 0:2 - 14 Товен, 1:2 - 42 Греньє, 2:2 - 52 Греньє, 3:2 - 70 Бріан, 3:3 - 81 Товен
11 мая 2018 г.
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