Екс-гравець Шахтаря підкорив чемпіонат Англії

Вілліан

Півзахисник Челсі Вілліан, який раніше виступав за донецький Шахтар, став найкращим гравцем команди за версією футболістів.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Також було обрано найкращого гравця за версією вболівальників. Ним став Нголо Канте. А найкращим молодим гравцем став Андреас Крістенсен.

Нагадаємо, що Вілліан став автором найкрасивішого голу АПЛ у січні. ВІДЕО