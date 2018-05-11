Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.05.2018 23:53
Екс-гравець Шахтаря підкорив чемпіонат Англії
|Вілліан
Півзахисник Челсі Вілліан, який раніше виступав за донецький Шахтар, став найкращим гравцем команди за версією футболістів.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Також було обрано найкращого гравця за версією вболівальників. Ним став Нголо Канте. А найкращим молодим гравцем став Андреас Крістенсен.
Нагадаємо, що Вілліан став автором найкрасивішого голу АПЛ у січні. ВІДЕО
Just the 🏆🏆 for @willianborges88 tonight! 😁 #CFCAwards18 pic.twitter.com/i53Vi8Hv0l— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 мая 2018 г.
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