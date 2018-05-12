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12.05.2018  00:20

Феєрична нічия Генгама і Марселя: у мережі з'явилося відео забитих м'ячів

 

11 травня стартував передостанній тур французької Ліги 1.

Попри нічию між Марселем і Генгамом, матч видався напрочуд результативний.

Нагадаємо, що ПСЖ виграв Кубок Франції, здолавши у фіналі команду з третього дивізіону.

Чемпіонат Франції

37 тур

11 травня

Генгам - Марсель 3:3 (1:2, 2:1)

Голи: 0:1 - 2 Жермен, 0:2 - 14 Товен, 1:2 - 42 Греньє, 2:2 - 52 Греньє, 3:2 - 70 Бріан, 3:3 - 81 Товен





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