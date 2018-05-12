Олімпік та Десна можуть об'єднатися в один клуб - журналіст
У донецькому Олімпіку розглядають ідею об'єднання із чернігівською Десною.
Про такий варіант розвитку подій повідомляє журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.
"Владислав Гельзін (президент Олімпіка - ред.), схоже, вирішив самотужки витягувати Олімпік з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з Десною один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї", - написав Бурбас на своїй сторінці у Twitter. \
Владислав Гельзін, схоже, вирішив самотужки витягувати Олімпік з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з Десною один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї.— Igor Burbas (@iburbas) 11 травня 2018 р.
Нагадаємо, що Олімпік за результатами сезону-2017/18 може опинитися у перехідних матчах за право залишитися у Прем'єр-лізі. Притому, що Десна також претендує на ці поєдинки, але з боку чемпіонату Першої ліги.
Раніше повідомлялося, що керівники Олімпіка та Вереса розглядають варіанти про призупинення діяльності клубів по завершенню сезону.
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