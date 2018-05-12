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12.05.2018  09:40

Олімпік та Десна можуть об'єднатися в один клуб - журналіст

 

У донецькому Олімпіку розглядають ідею об'єднання із чернігівською Десною.

Про такий варіант розвитку подій повідомляє журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.

"Владислав Гельзін (президент Олімпіка - ред.), схоже, вирішив самотужки витягувати Олімпік з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з Десною один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї", - написав Бурбас на своїй сторінці у Twitter. \

Нагадаємо, що Олімпік за результатами сезону-2017/18 може опинитися у перехідних матчах за право залишитися у Прем'єр-лізі. Притому, що Десна також претендує на ці поєдинки, але з боку чемпіонату Першої ліги. 

Раніше повідомлялося, що керівники Олімпіка та Вереса розглядають варіанти про призупинення діяльності клубів по завершенню сезону.





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