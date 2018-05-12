Олімпік та Десна можуть об'єднатися в один клуб - журналіст

У донецькому Олімпіку розглядають ідею об'єднання із чернігівською Десною.

Про такий варіант розвитку подій повідомляє журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас.

"Владислав Гельзін (президент Олімпіка - ред.), схоже, вирішив самотужки витягувати Олімпік з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з Десною один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї", - написав Бурбас на своїй сторінці у Twitter. \

Владислав Гельзін, схоже, вирішив самотужки витягувати Олімпік з кризи. Президент знову в заявці на матчі УПЛ. Йому важливо зберегти місце в еліті. З літа ж розглядатиметься варіант створити з Десною один футбольний конгломерат. Зараз це поки лише на рівні ідеї. — Igor Burbas (@iburbas) 11 травня 2018 р.

Нагадаємо, що Олімпік за результатами сезону-2017/18 може опинитися у перехідних матчах за право залишитися у Прем'єр-лізі. Притому, що Десна також претендує на ці поєдинки, але з боку чемпіонату Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що керівники Олімпіка та Вереса розглядають варіанти про призупинення діяльності клубів по завершенню сезону.