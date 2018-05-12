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12.05.2018  10:25

Зідан про можливий перехід Неймара у Реал: Не беру участі у таких речах

 Зінедін Зідан та Неймар

Можливий трансфер бразильця Неймара із ПСЖ у Реал - поза зоною компетенції головного тренера вершкових Зінедіна Зідана. 

Про це французький спеціаліст заявив в інтерв'ю.

"Зараз я хвилююся тільки про те, що відбувається сьогодні. Розмовляти з керівництвом про наступний сезон будемо після фіналу Ліги чемпіонів. І зараз я не можу говорити про Неймара або інших гравців", - заявив Зідан. 

"Хороші футболісти завжди сумісні один з одним. Пам'ятаю, як говорили, що ми з Джоркаєффом не зможемо грати разом, але потім ми виграли чемпіонат світу (у 1998 році - ред.). Не знаю, чи веде Реал переговори з Неймаром. Чи не говорив з ним особисто, бо не беру участі в таких речах. Ми повинні закінчити сезон, після чого будемо турбуватися про все інше", - цитує француза Goal.com.

Нагадаємо, згідно із ЗМІ, ПСЖ начебто навіть і не думав вступати у переговори щодо Неймара.

При цьому за даними ЗМІ, за те, щоб Неймар перейшов у Реал, виступив сам Криштіану Роналду.

Проте до цього сам португалець заявив, що не вірить у те, що бразилець стане його одноклубником.





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