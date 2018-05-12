Молодий українець з Шахтаря може продовжити кар'єру у Серії А

Микола Матвієнко

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко потрапив у сферу інтересів італійського Емполі.

Представники клубу слідкують за 22-річним футболістом вже протягом двох років, проте зараз інтерес до гравця підвищився, адже Емполі вийшов у Серію А та планує закріпитися в еліті.

Додамо, що Матвієнко майже не отримує у Шахтарі ігровий час: так, після доволі успішних оренд у Карпати та Ворсклу він провів у складі гірників усього три матчі. Проте Матвієнко стабільно отримує виклики у національну збірну, пише zbirna.com.