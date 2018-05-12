Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 11:42
Молодий українець з Шахтаря може продовжити кар'єру у Серії А
|Микола Матвієнко
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко потрапив у сферу інтересів італійського Емполі.
Представники клубу слідкують за 22-річним футболістом вже протягом двох років, проте зараз інтерес до гравця підвищився, адже Емполі вийшов у Серію А та планує закріпитися в еліті.
Додамо, що Матвієнко майже не отримує у Шахтарі ігровий час: так, після доволі успішних оренд у Карпати та Ворсклу він провів у складі гірників усього три матчі. Проте Матвієнко стабільно отримує виклики у національну збірну, пише zbirna.com.
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій