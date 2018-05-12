Найкращий бомбардир першості УПЛ продовжить кар'єру у Португалії

Факундо Феррейра

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра скоріше за все продовжить кар'єру у португальській Бенфіці.

Про те, що найкращий бомбардир УПЛ, на рахунку якого 21 м'ячі у 28 матчах, близький до підписання вигідного контракту, повідомило видання A Bola.

У Бенфіку аргентинець перейде на правах вільного агента, так як угода з донецькою командою закінчується цього літа.

При цьому Орли заплатять Феррейрі 5 мільйонів євро премії за підписання контракту, а його зарплата становитиме 2,5 мільйона за сезон, пише СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що у Феррейрі зацікавлена Фіорентина.

Як відомо, раніше Феррейра спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ.