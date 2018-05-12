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598 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 13:22
Найкращий бомбардир першості УПЛ продовжить кар'єру у Португалії
|Факундо Феррейра
Нападник Шахтаря Факундо Феррейра скоріше за все продовжить кар'єру у португальській Бенфіці.
Про те, що найкращий бомбардир УПЛ, на рахунку якого 21 м'ячі у 28 матчах, близький до підписання вигідного контракту, повідомило видання A Bola.
У Бенфіку аргентинець перейде на правах вільного агента, так як угода з донецькою командою закінчується цього літа.
При цьому Орли заплатять Феррейрі 5 мільйонів євро премії за підписання контракту, а його зарплата становитиме 2,5 мільйона за сезон, пише СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що у Феррейрі зацікавлена Фіорентина.
Як відомо, раніше Феррейра спростував інформацію про свій перехід в Бешикташ.
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