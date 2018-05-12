Жорсткими висловлюваннями Вернидуба займеться КДК ФФУ - Денисов

Юрій Вернидуб

Комітет із етики та чесної гри Федерації футболу України розглянув справу головного тренера Зорі Юрія Вернидуба.

Згідно із рішенням комітету, керманич луганців, порівнявши телеканал Футбол із пропагандою Геббельса, вчинив вкрай неетично, написав у Facebook голова ЗМІ Олександр Денисов.

За його словами, тепер Вернидубом займеться КДК ФФУ, який винесе жорсткий вердикт.

"Щойно закінчилося засідання Комітету Етики і Чесної гри. Як підсумок, жонглювання Вернидуба на післяматчевій прес-конференції аналогіями нацистських злочинців з телеканалами Футбол, визнано таким, що порушує всі можливі норми етики. Власне, що й треба було довести", - написав Денисов.

"Справу передано в КДК ФФУ для винесення максимально суворого покарання щодо цієї людини. Ніяких зловтішних відписок з нашого боку з цього приводу не буде. Упевнений, цей прецедент стане хорошим уроком для деяких гарячих хлопців", - повідомив голова телеканалу.

Сам Юрій Вернидуб дав напередодні пояснення щодо своїх висловлювань.

Нагадаємо, раніше гендир Зорі Сергій Рафаїлов запропонував назвати передачу Великий футбол на телеканалі Україна у Великий Шахтар.