Коноплянка отримав шанс проявити себе в останньому матчі за Шальке у сезоні

Євген Коноплянка

Українець Євген Коноплянка потрапив у стартовий склад Шальке на поєдинок 34-го туру Бундесліги проти Айнтрахта.

Коно, як завжди, зіграє на позиції лівого вінгера.

Матч розпочнеться о 16:30.

Зазначимо, що Шальке вже забезпечив собі друге місце у першості, а Коноплянка в останніх чотирьох поєдинках за команду забив два голи та віддав результативну передачу.

Усього він взяв участь у 26 іграх команди у Бундеслізі, забивши у них 4 голи та віддавши 4 гольових паса.

Раніше стало відомо, що Андрій Шевченко викликав Коноплянку у збірну України.