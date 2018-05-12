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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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12.05.2018  15:51

Коноплянка отримав шанс проявити себе в останньому матчі за Шальке у сезоні

 Євген Коноплянка

Українець Євген Коноплянка потрапив у стартовий склад Шальке на поєдинок 34-го туру Бундесліги проти Айнтрахта. 

Коно, як завжди, зіграє на позиції лівого вінгера. 

Матч розпочнеться о 16:30. 

Зазначимо, що Шальке вже забезпечив собі друге місце у першості, а Коноплянка в останніх чотирьох поєдинках за команду забив два голи та віддав результативну передачу. 

Усього він взяв участь у 26 іграх команди у Бундеслізі, забивши у них 4 голи та віддавши 4 гольових паса. 

Раніше стало відомо, що Андрій Шевченко викликав Коноплянку у збірну України.





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