Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 15:51
Коноплянка отримав шанс проявити себе в останньому матчі за Шальке у сезоні
|Євген Коноплянка
Українець Євген Коноплянка потрапив у стартовий склад Шальке на поєдинок 34-го туру Бундесліги проти Айнтрахта.
Коно, як завжди, зіграє на позиції лівого вінгера.
Матч розпочнеться о 16:30.
Зазначимо, що Шальке вже забезпечив собі друге місце у першості, а Коноплянка в останніх чотирьох поєдинках за команду забив два голи та віддав результативну передачу.
Усього він взяв участь у 26 іграх команди у Бундеслізі, забивши у них 4 голи та віддавши 4 гольових паса.
Раніше стало відомо, що Андрій Шевченко викликав Коноплянку у збірну України.
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