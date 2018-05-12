Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 15:59
Карпати та Зірка зіграли унічию, Олімпік грає проти Чорноморця. Матчі 31-го туру Прем'єр-ліги
12 травня розпочався 31-й тур чемпіонату Прем'єр-ліги.
Так, Зірка та Карпати зіграли внічию 1:1.
Рахунок у зустрічі на 39-й хвилині відкрив Сергій Петров, проте до перерви Карпатам вдалося відігратися - Хорхе Карраскаль реалізував пенальті.
Також у суботу Чорноморець прийматиме Олімпік, а Сталь - Олександрію.
Раніше стало відомо, що в УПЛ порушили регламент першості.
Чемпіонат України-2017/18
Прем'єр-ліга
31-й тур
12 травня
Зірка - Карпати - 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 39 Петров, 1:1 - 45+4, пенальті Карраскаль.
Чорноморець - Олімпік - 17:00.
Сталь - Олександрія - 17:00.
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