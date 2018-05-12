Драма у передостанньому турі першості УПЛ U-21: Динамо програло Карпатам, Шахтар - Олександрії. ВІДЕО
Драматично та несподівано завершився 31-й тур молодіжної першості Прем'єр-ліги.
Так, Динамо поступилося Карпатам на виїзді 1:2, а Шахтар не спромігся скористатися осічкою киян та достроково оформити чемпіонський титул, програвши на домашньому стадіоні у Щасливому на Київщині Олександрії 0:1.
Таким чином, доля чемпіонського титулу U-21 вирішиться у протистоянні Динамо та Шахтаря 18 травня.
Зазначимо, що динамівці так і не спромоглися обіграти Карпати у нинішньому сезоні - до поразки у Львові кияни двічі зіграли із біло-зеленим унічию.
Також цікаво, що Карпати відстають від Олександрії на два очки і тому доля бронзи також вирішиться в останньому турі: львів'яни гратимуть із Ворсклою на виїзді, а Олександрія прийматиме Маріуполь.
Нагадаємо, раніше Динамо програло Шахтарю у рамках 27-го туру першості U-21.
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