Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
584 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.05.2018  17:59

У ФФУ відреагували на скандальні висловлювання Вернидуба: Ми готові прийняти вибачення

 Юрій Вернидуб/football.ua

Справу керманича Зорі Юрія Вернидуба передано у Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, проте функціонери очікують вибачень від тренера. 

Про це заявив голова комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка в ефірі телеканалу Футбол

"Ми повинні тримати марку і заспокоювати своїми рішеннями всіх. В Італії у нас 22 канали і кожен підтримує свій клуб, але не можна переходити межу. Футбол - це футбол. Політика - це політика. Ми будемо просити КДК про самому жорстке покарання для Вернидуба", - каже Баранка. 

"Політика, насильство, образливі слова, погана поведінка повинні залишатися осторонь від футболу, тому що ми говоримо про спорт, як прикладі для молоді. У ситуації з Вернидубом ми вирішили передати справу в КДК. Ми завжди готові прийняти вибачення від тренера і розуміємо, що він міг бути зол після матчу, який завершився з неприйнятним для його команди рахунком. Але ми не можемо допустити порівняння з тим, хто вбив мільйони. Не потрібно змішувати свободу слова в медіа з рупором Гітлера. Це занадто", - вважає італієць. 

Нагадаємо, керманич луганців порівняв телеканал Футбол із пропагандою Геббельса.

Також раніше гендир Зорі Сергій Рафаїлов запропонував назвати передачу Великий футбол на телеканалі Україна у Великий Шахтар





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
21:23
Футбол. У Вересі сталося масове отруєння: матч проти Шахтаря під загрозою зриву
20:58
Футбол. Руні попрощався із Евертоном: Шрек більше не зіграє за рідний клуб
20:40
Футбол. Суднобудівник переміг Металург, Прикарпаття здолало Полісся в матчах Другої ліги
20:22
Бокс. Ломаченко - Лінарес: онлайн-трансляція поєдинку за чемпіонський пояс WBA
19:59
Футбол. Десна погіршила шанси Інгульця на УПЛ, Арсенал забезпечив місце у плей-офф. Матчі 33-го туру Першої ліги
19:43
Теніс. Одразу три молоді українки оновлять особисті рекорди у рейтингу WTA
19:15
Футбол. Коноплянка та Шальке здобули перемогу в останньому матчі сезону. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Німеччини
18:54
Футбол. Олімпік епічно дотиснув Чорноморець, Зірка та Карпати розійшлися миром. Матчі 31-го туру Прем'єр-ліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!