У ФФУ відреагували на скандальні висловлювання Вернидуба: Ми готові прийняти вибачення

Юрій Вернидуб/football.ua

Справу керманича Зорі Юрія Вернидуба передано у Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, проте функціонери очікують вибачень від тренера.

Про це заявив голова комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка в ефірі телеканалу Футбол.

"Ми повинні тримати марку і заспокоювати своїми рішеннями всіх. В Італії у нас 22 канали і кожен підтримує свій клуб, але не можна переходити межу. Футбол - це футбол. Політика - це політика. Ми будемо просити КДК про самому жорстке покарання для Вернидуба", - каже Баранка.

"Політика, насильство, образливі слова, погана поведінка повинні залишатися осторонь від футболу, тому що ми говоримо про спорт, як прикладі для молоді. У ситуації з Вернидубом ми вирішили передати справу в КДК. Ми завжди готові прийняти вибачення від тренера і розуміємо, що він міг бути зол після матчу, який завершився з неприйнятним для його команди рахунком. Але ми не можемо допустити порівняння з тим, хто вбив мільйони. Не потрібно змішувати свободу слова в медіа з рупором Гітлера. Це занадто", - вважає італієць.

Нагадаємо, керманич луганців порівняв телеканал Футбол із пропагандою Геббельса.

Також раніше гендир Зорі Сергій Рафаїлов запропонував назвати передачу Великий футбол на телеканалі Україна у Великий Шахтар.