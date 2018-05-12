Коноплянка та Шальке здобули перемогу в останньому матчі сезону. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Німеччини

12 травня завершився чемпіонат Бундесліги у сезоні-2017/18.

Так, в останньому 34-му турі Шальке Євгена Коноплянки обіграв Айнтрахт 1:0. Українець відіграв майже 60 хвилин - на 57-й хвилині його було замінено.

Відзначимо розгромну поразку Баварії на домашньому стадіоні від Штутгарта - 1:4. Цікаво, що на цей матч керманич команди Юпп Гайнкес виставив майже оптимальний склад.

Зазначимо, що чемпіоном першості стала Баварія, друге місце зайняв Шальке, третє - Гоффенгайм, який у матчі за бронзу здолав Боруссію Д 3:1. Андрій Ярмоленко навіть не потрапив у заявку на заключний поєдинок сезону.

Уперше в історії Бундеслігу залишив Гамбург. Також еліту залишив Кельн.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

34-й тур

12 травня

Шальке-04 - Айнтрахт Ф 1 0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 26 Бюргшталлер.

Гоффегхайм-1899 - Боруссія Д 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 26 Крамарич, 1:1 - 58 Ройс, 2:1 - 63 Салаї, 3:1 - 73 Кадержабек.

Вольфсбург - Кельн 4:1 (1:1, 3:0)

Голи: 1:0 - 1 Жозуа Гілавогі, 1:1 - 32 Гектор, 2:1 - 54 Орігі, 3:1 - 71 Кнох, 4:1 - 90 Брекало.

Майнц - Вердер 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 - 12 Гбамен, 1:1 - 23 Кайнц, 1:2 - 79 Гебре Селассіє.

Байєр - Ганновер 96 3:2 (2:0, 1:2)

Голи: 1:0 - 3 Алар, 2:0 - 18 Алар, 3:0 - 55 Брандт, 3:1 - 90 Фюллькруг, 3:2 - 90 Гарнік.

Баварія - Штутгарт 1:4 (1:2, 0:2)

Голи: 0:1 - 5 Гінчек, 1:1 - 21 Толіссо, 1:2 - 42 Доніс, 1:3 - 52 Акола, 1:4 - 55 Гінчек.

Герта - РБ Лейпциг 2:6 (1 3, 1:3)

Голи: 0:1 - 2 Упамекано, 1:1 - 4 Ібішевич, 1:2 - 8 Лукман, 1:3 - 22 Огюстен, 1:4 - 49 Вернер, 1:5 - 54 Огюстен, 2:5 - 64 Калу, 2 :6 - 82 Брума.

Фрайбург - Аугсбург 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 49 Гефлер, 2:0 - 65 Кляйндінст.

Гамбург - Боруссія М 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 11, пенальті Гунт, 1:1 - 28 Дрмич, 2:1 - 63 Голтбі.

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