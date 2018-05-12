Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
415 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.05.2018  19:59

Десна погіршила шанси Інгульця на УПЛ, Арсенал забезпечив місце у плей-офф. Матчі 33-го туру Першої ліги

 

12 травня завершився передодстанній тур чемпіонату Першої ліги.

Так, відбулася зміна лідера: Полтава зіграла внічию 1:1 із Колосом з Ковалівки, а Арсенал-Київ на виїзді переміг Суми 1:0. Тож кияни завдяки додатковим показникам вийшли на перше місце. 

У протистоянні Інгульця з Петрова та чернігівської Десни сильнішими виявилися гості з Сіверщини - 3:1. Таким чином, чернігівці посунули команду з Кіровоградщини з третього місця. 

Тепер для участі у плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу Інгульцю необхідно перемагати Балкани на виїзді у 34-му турі та при цьому сподіватися на поразку Десни від Геліоса. 

Нагадаємо, напередодні Оболонь-Бровар зіграла внічию 1:1 із Авангардом.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

33-й тур

12 травня

Нафтовик-Укрнафта - Черкаський Дніпро - 2:1

Суми - Арсенал-Київ - 0:1

Миколаїв - Балкани - 0:1

Інгулець - Десна - 1:3

Геліос - Гірник-Спорт - 1:1

Волинь - Рух - 2:1

Полтава - Колос - 1:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
21:23
Футбол. У Вересі сталося масове отруєння: матч проти Шахтаря під загрозою зриву
20:58
Футбол. Руні попрощався із Евертоном: Шрек більше не зіграє за рідний клуб
20:40
Футбол. Суднобудівник переміг Металург, Прикарпаття здолало Полісся в матчах Другої ліги
20:22
Бокс. Ломаченко - Лінарес: онлайн-трансляція поєдинку за чемпіонський пояс WBA
19:59
Футбол. Десна погіршила шанси Інгульця на УПЛ, Арсенал забезпечив місце у плей-офф. Матчі 33-го туру Першої ліги
19:43
Теніс. Одразу три молоді українки оновлять особисті рекорди у рейтингу WTA
19:15
Футбол. Коноплянка та Шальке здобули перемогу в останньому матчі сезону. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Німеччини
18:54
Футбол. Олімпік епічно дотиснув Чорноморець, Зірка та Карпати розійшлися миром. Матчі 31-го туру Прем'єр-ліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!