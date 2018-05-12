Десна погіршила шанси Інгульця на УПЛ, Арсенал забезпечив місце у плей-офф. Матчі 33-го туру Першої ліги

12 травня завершився передодстанній тур чемпіонату Першої ліги.

Так, відбулася зміна лідера: Полтава зіграла внічию 1:1 із Колосом з Ковалівки, а Арсенал-Київ на виїзді переміг Суми 1:0. Тож кияни завдяки додатковим показникам вийшли на перше місце.

У протистоянні Інгульця з Петрова та чернігівської Десни сильнішими виявилися гості з Сіверщини - 3:1. Таким чином, чернігівці посунули команду з Кіровоградщини з третього місця.

Тепер для участі у плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу Інгульцю необхідно перемагати Балкани на виїзді у 34-му турі та при цьому сподіватися на поразку Десни від Геліоса.

Нагадаємо, напередодні Оболонь-Бровар зіграла внічию 1:1 із Авангардом.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

33-й тур

12 травня

Нафтовик-Укрнафта - Черкаський Дніпро - 2:1

Суми - Арсенал-Київ - 0:1

Миколаїв - Балкани - 0:1

Інгулець - Десна - 1:3

Геліос - Гірник-Спорт - 1:1

Волинь - Рух - 2:1

Полтава - Колос - 1:1

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