Десна погіршила шанси Інгульця на УПЛ, Арсенал забезпечив місце у плей-офф. Матчі 33-го туру Першої ліги
12 травня завершився передодстанній тур чемпіонату Першої ліги.
Так, відбулася зміна лідера: Полтава зіграла внічию 1:1 із Колосом з Ковалівки, а Арсенал-Київ на виїзді переміг Суми 1:0. Тож кияни завдяки додатковим показникам вийшли на перше місце.
У протистоянні Інгульця з Петрова та чернігівської Десни сильнішими виявилися гості з Сіверщини - 3:1. Таким чином, чернігівці посунули команду з Кіровоградщини з третього місця.
Тепер для участі у плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу Інгульцю необхідно перемагати Балкани на виїзді у 34-му турі та при цьому сподіватися на поразку Десни від Геліоса.
Нагадаємо, напередодні Оболонь-Бровар зіграла внічию 1:1 із Авангардом.
Чемпіонат України-2017/18
Перша ліга
33-й тур
12 травня
Нафтовик-Укрнафта - Черкаський Дніпро - 2:1
Суми - Арсенал-Київ - 0:1
Миколаїв - Балкани - 0:1
Інгулець - Десна - 1:3
Геліос - Гірник-Спорт - 1:1
Волинь - Рух - 2:1
Полтава - Колос - 1:1
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