Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
106 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 20:58
Руні попрощався із Евертоном: Шрек більше не зіграє за рідний клуб
|Вейн Руні
Вейн Руні попрощався із футболістами та персоналом Евертона і більше не вийде на поле у футболці рідної команди.
У суботу 12 травня Руні навідав клубну базу, проте не брав участь у тренуванні, в якому гравці готувалися до заключного матчу першості АПЛ-2017/18 проти Вест Гема.
Цікаво, що напередодні Евертон оголосив про те, що Руні травмував коліно, але при цьому не казали, що поєдинок проти Гаддерсфілда став для Шрека останнім у синій футболці, пише Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що Руні скоріше за все залишить Евертон і переїде грати у американську MLS.
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