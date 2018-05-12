Руні попрощався із Евертоном: Шрек більше не зіграє за рідний клуб

Вейн Руні

Вейн Руні попрощався із футболістами та персоналом Евертона і більше не вийде на поле у футболці рідної команди.

У суботу 12 травня Руні навідав клубну базу, проте не брав участь у тренуванні, в якому гравці готувалися до заключного матчу першості АПЛ-2017/18 проти Вест Гема.

Цікаво, що напередодні Евертон оголосив про те, що Руні травмував коліно, але при цьому не казали, що поєдинок проти Гаддерсфілда став для Шрека останнім у синій футболці, пише Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Руні скоріше за все залишить Евертон і переїде грати у американську MLS.