У Вересі сталося масове отруєння: матч проти Шахтаря під загрозою зриву

Одразу дев'ятеро футболістів рівненського Вереса отруїлися напередодні гри 31-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Інцидент стався у Харкові, де має відбутися поєдинок. При цьому повідомляється, що гравці вже залишили Харків.

При цьому керівництво Вереса відправило листа у Прем'єр-лігу з проханням перенести зустріч із Шахтарем через недостатню кількість гравців у заявці на матч.

При цьому в УПЛ відмовили Вересу і заявили, що гра має відбутися у становлений строк.

Нагадаємо, для завоювання чемпіонства Шахтарю достатньо набрати очко у грі проти Вереса.

Раніше лідер Шахтаря Тарас Степаненко заявив, що гра проти Вереса важливіша, ніж фінал Кубку України проти Динамо.