Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 21:23
У Вересі сталося масове отруєння: матч проти Шахтаря під загрозою зриву
Одразу дев'ятеро футболістів рівненського Вереса отруїлися напередодні гри 31-го туру УПЛ проти Шахтаря.
Інцидент стався у Харкові, де має відбутися поєдинок. При цьому повідомляється, що гравці вже залишили Харків.
При цьому керівництво Вереса відправило листа у Прем'єр-лігу з проханням перенести зустріч із Шахтарем через недостатню кількість гравців у заявці на матч.
При цьому в УПЛ відмовили Вересу і заявили, що гра має відбутися у становлений строк.
Нагадаємо, для завоювання чемпіонства Шахтарю достатньо набрати очко у грі проти Вереса.
Раніше лідер Шахтаря Тарас Степаненко заявив, що гра проти Вереса важливіша, ніж фінал Кубку України проти Динамо.
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