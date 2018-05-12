Депортиво із Ковалем на лавці пропустив 4 голи від Вільярреала, Реал без Роналду знищив Сельту. Матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії
12 травня відбуваються матчі 37-го туру чемпіонату Примери.
Так, Депортиво поступився 2:4 Вільярреалу, при цьому український голкіпер Максим Коваль звично залишився на лаві для запасних.
Нагадаємо, у 36-му турі Реал поступився Севільї.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
37-й тур
12 травня
Реал Сосьєдад - Леганес 3:2 (2:1, 1:1)
Голи: 1:0 - 18 Ойарсабаль, 2:0 - 25 Каналес, 2:1 - 26 Ріко, 2:2 - 53 Герреро, 3:2 - 78, пенальті Вілліан Жозе.
Бетіс - Севілья 2:2 (1: 0, 1: 2)
Голи: 1:0 - 5 Бартра, 1:1 - 57 Бен-Йеддер, 1:2 - 79 К'єр, 2:2 - 81 Морон.
Депортиво - Вільярреал 2:4 (0:3, 2:1)
Голи: 0:1 - 2 Кастільєхо, 0:2 - 31 Трігерос, 0:3 - 45 Кастільєхо, 1:3 - 58 Борха Вальє, 2:3 - 88 Борха Вальє, 2:4 - 90 Черишев.
Marca o Villarreal no desconto (2-4) e finaliza o #DéporVillarreal pic.twitter.com/EGWTnz8o5y— RC Deportivo (@RCDeportivo) 12 травня 2018 р.
Хетафе - Атлетико 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 8 Коке.
Ейбар - Лас-Пальмас 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 5 Шарлес.
Алавес - Атлетик 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 43 Гвідетті, 2:0 - 60 Мунір, 3:0 - 77 Ібаї Гомес, 3:1 - 79 Муніаїн.
Жирона - Валенсія 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 61 Вьєтто.
Реал - Сельта 6:0 (3:0, 3:0)
Голи: 1:0 - 13 Бейл, 2:0 - 30 Бейл, 3:0 - 32 Іско, 4:0 - 52 Хакімі, 5:0 - 74, автогол, 6:0 - 81 Кроос.
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