Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті - ЗМІ

Донецький Шахтар має намір залишити біля керма команди португальця Паулу Фонсеку, який привів гірників до золотого дублю у нинішньому сезоні.

Про те, що боси гірників запропонували португальцю 9 мільйонів євро зарплати на рік, повідомляє A Bola.

При цьому цілком ймовірно, що якщо Фонсека і залишить Шахтар, то продовжить працювати в Англії, очоливши Вест Гем, пише СпортАрена.

Раніше британська преса повідомляла, що Шахтар запропонував Фонсеці зарплату у 9 мільйонів євро, але сам португалець назвав це жартом.

Також повідомлялося, що кандидатуру Фонсеки розглядає Арсенал.