Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
719 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 22:51
Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті - ЗМІ
Донецький Шахтар має намір залишити біля керма команди португальця Паулу Фонсеку, який привів гірників до золотого дублю у нинішньому сезоні.
Про те, що боси гірників запропонували португальцю 9 мільйонів євро зарплати на рік, повідомляє A Bola.
При цьому цілком ймовірно, що якщо Фонсека і залишить Шахтар, то продовжить працювати в Англії, очоливши Вест Гем, пише СпортАрена.
Раніше британська преса повідомляла, що Шахтар запропонував Фонсеці зарплату у 9 мільйонів євро, але сам португалець назвав це жартом.
Також повідомлялося, що кандидатуру Фонсеки розглядає Арсенал.
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