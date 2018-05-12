Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
719 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.05.2018  22:51

Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті - ЗМІ

 

Донецький Шахтар має намір залишити біля керма команди португальця Паулу Фонсеку, який привів гірників до золотого дублю у нинішньому сезоні. 

Про те, що боси гірників запропонували португальцю 9 мільйонів євро зарплати на рік, повідомляє A Bola.

При цьому цілком ймовірно, що якщо Фонсека і залишить Шахтар, то продовжить працювати в Англії, очоливши Вест Гем, пише СпортАрена.

Раніше британська преса повідомляла, що Шахтар запропонував Фонсеці зарплату у 9 мільйонів євро, але сам португалець назвав це жартом. 

Також повідомлялося, що кандидатуру Фонсеки розглядає Арсенал.





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
12.05.2018
23:43
Футбол. Екс-гравці Дніпра завоювали Кубок Греції у складі ПАОК
23:32
Футбол. Депортиво із Ковалем на лавці пропустив 4 голи від Вільярреала, Реал без Роналду знищив Сельту. Матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії
22:51
Футбол. Шахтар зробив Фонсеці круту пропозицію по зарплаті - ЗМІ
21:59
Футбол. Гамбург вперше в історії залишає Бундеслігу, Гоффенгайм зіграє у Лізі чемпіонів: підсумки чемпіонату Німеччини-2017/18
21:23
Футбол. У Вересі сталося масове отруєння: матч проти Шахтаря під загрозою зриву
20:58
Футбол. Руні попрощався із Евертоном: Шрек більше не зіграє за рідний клуб
20:40
Футбол. Суднобудівник переміг Металург, Прикарпаття здолало Полісся в матчах Другої ліги
20:22
Бокс. Ломаченко - Лінарес: онлайн-трансляція поєдинку за чемпіонський пояс WBA
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!