Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
141 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 23:43
Екс-гравці Дніпра завоювали Кубок Греції у складі ПАОК
ПАОК обіграв АЕК у фіналькому матчі Кубку Греції-2017/18.
Володарям трофею стали екс-гравці Дніпра - українець Євген Шахов та бразилець Лео Матос.
Ні Шахов, ні Матос не відзначилися результативними діями. При цьому бразилець провів на полі весь матч, а Шахов вийшов на 75-й хвилині.
⚫️⚪️#Final2018 Πρωταθλητής στο γήπεδο, Κυπελλούχος στο δικό τους γήπεδο - https://t.co/7EQGSIsU8j #AEKPAOK #GreekCup pic.twitter.com/r373t6Et2r— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 12 травня 2018 р.
У складі АЕКа грав екс-захисник Шахтаря та збірної України Дмитро Чигринський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цю гру через можливі звинувачення у неправильному суддівстві гру відсудила бригада іспанських арбітрів.
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