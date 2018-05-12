Екс-гравці Дніпра завоювали Кубок Греції у складі ПАОК

ПАОК обіграв АЕК у фіналькому матчі Кубку Греції-2017/18.

Володарям трофею стали екс-гравці Дніпра - українець Євген Шахов та бразилець Лео Матос.

Ні Шахов, ні Матос не відзначилися результативними діями. При цьому бразилець провів на полі весь матч, а Шахов вийшов на 75-й хвилині.

У складі АЕКа грав екс-захисник Шахтаря та збірної України Дмитро Чигринський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цю гру через можливі звинувачення у неправильному суддівстві гру відсудила бригада іспанських арбітрів.