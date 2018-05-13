Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 00:15
Інтер вдома поступився Сассуоло та погіршив свої шанси на Лігу чемпіонів. Матчі 37-го туру чемпіонату Італії
12 травня у першості Серії А відбулося два поєдинки.
Так, Інтер несподівано поступився вдома Сассуоло 1:2, значно погіршивши шанси на 4-е місце, яке дає право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Міланська команда з 69 очками посідає п'яте місце. Четвертим йде Лаціо - римляни мають в активі 71 очко і гру у запасі.
В іншому матчі дня Беневенто переграв Дженоа.
10 травня Ювентус розгромив Мілан у фіналі Кубку Італії-2017/18.
Чемпіонат Італії
37-й тур
12 травня
Інтер - Сассуоло - 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Політано, 0:2 - 72 Берарді, 1:2 - 80 Рафінья.
Беневенто - Дженоа - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Діабате.
90'+6 - Finisce dopo 6 minuti di recupero al "Meazza" #InterSassuolo pic.twitter.com/ryqU2xGtmn— Inter (@Inter) 12 травня 2018 р.
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