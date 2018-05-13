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13.05.2018  00:15

Інтер вдома поступився Сассуоло та погіршив свої шанси на Лігу чемпіонів. Матчі 37-го туру чемпіонату Італії

 

12 травня у першості Серії А відбулося два поєдинки.

Так, Інтер несподівано поступився вдома Сассуоло 1:2, значно погіршивши шанси на 4-е місце, яке дає право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. 

Міланська команда з 69 очками посідає п'яте місце. Четвертим йде Лаціо - римляни мають в активі 71 очко і гру у запасі. 

В іншому матчі дня Беневенто переграв Дженоа. 

10 травня Ювентус розгромив Мілан у фіналі Кубку Італії-2017/18.

Чемпіонат Італії

37-й тур

12 травня

Інтер - Сассуоло - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Політано, 0:2 - 72 Берарді, 1:2 - 80 Рафінья. 

Беневенто - Дженоа - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Діабате. 

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