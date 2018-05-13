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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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13.05.2018  09:15

Українець зробив шостий асист в останніх семи матчах європейського чемпіонату. ВІДЕО

 Роман Безус

Півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії проти Антверпена.

У підсумку Сент-Трюйден українця переміг з рахунком 2:1.

Безус виконав асист на 26 хвилині матчу.

Раніше Безус відзначився результативним пасом в матчі проти Берсхот Вілрейк.





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