Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
329 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 09:15
Українець зробив шостий асист в останніх семи матчах європейського чемпіонату. ВІДЕО
|Роман Безус
Півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії проти Антверпена.
У підсумку Сент-Трюйден українця переміг з рахунком 2:1.
Безус виконав асист на 26 хвилині матчу.
Раніше Безус відзначився результативним пасом в матчі проти Берсхот Вілрейк.
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