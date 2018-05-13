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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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13.05.2018  09:55

Президент Олімпіка прокоментував можливість злиття з Десною з наступного сезону

Владислав Гельзін

Донецький Олімпік не збирається утворювати одну команду разом із чернігівською Десною.

Про це повідомив президент донечан Владислав Гельзін.

"Ставимо за мету поборотися за зону Ліги Європи. Якщо керівництво Динамо відмовить нам в оренді стадіону імені Валерія Лобановського, то будемо шукати інші майданчики для проведення матчів. А взагалі ми хочемо базуватися в Борисполі, вже розмовляємо з керівництвом міста. Поки не знаємо, чи вийде", - сказав функціонер.

"Злиття з Десною? Це чутки. Про це не може бути й мови", - запевнив Гельзін.

"Чи зіграю я в останньому турі? Ні, я не збираюся вдягати бутси, це неправильно. Є хлопці, які повинні виходити і доводити, що вони не даремно присутні в нашому клубі", - пояснив президент в ефірі Футбол 2.

Нагадаємо, що Олімпік дозаявив Гельзіна на залишок поточного сезону.





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