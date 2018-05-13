Степаненко: Комахи короїди переплутали мене і Кривцова з деревами

Сергій Кривцов і Тарас Степаненко

Комахи короїди напали на гравців Шахтаря Тараса Степаненка і Сергій Кривцова прямо на тренуванні.

Про це розповів сам Степаненко.

"Буквально сьогодні під час заняття, працюючи в парі з Сергієм Кривцовим, нас почала кусати якась комашня. Причому створювалося враження, що дошкуляли комахи тільки нам двом", - сказав гравець.

"Тут же знаючі люди просвітили, що це не мошки, а такі маленькі жучки - короїди. Питання, чому вони кусали саме нас, відпали самі собою - переплутали з деревом", - цитує жарт Степаненка footboom.

Нагадаємо, що Степаненко прокоментував слова Гармаша про "гнилу людину".