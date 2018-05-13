Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
403 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 10:57
Степаненко: Комахи короїди переплутали мене і Кривцова з деревами
|Сергій Кривцов і Тарас Степаненко
Комахи короїди напали на гравців Шахтаря Тараса Степаненка і Сергій Кривцова прямо на тренуванні.
Про це розповів сам Степаненко.
"Буквально сьогодні під час заняття, працюючи в парі з Сергієм Кривцовим, нас почала кусати якась комашня. Причому створювалося враження, що дошкуляли комахи тільки нам двом", - сказав гравець.
"Тут же знаючі люди просвітили, що це не мошки, а такі маленькі жучки - короїди. Питання, чому вони кусали саме нас, відпали самі собою - переплутали з деревом", - цитує жарт Степаненка footboom.
Нагадаємо, що Степаненко прокоментував слова Гармаша про "гнилу людину".
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