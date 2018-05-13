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229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 11:16
Франков: У Динамо є проблеми з мотивацією після фіналу Кубку України
|Артем Франков
Київське Динамо переживає важкий психологічний період після поразки від Шахтаря у фіналі Кубку України (0:2).
Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"У Динамо є проблеми з мотивацією, тим більше, що настрій у команді після поразки у фіналі Кубку України від Шахтаря – нижче плінтуса. Саме тому Зоря може бути мотивована куди краще. Моя порада – ставити на непрограш Зорі", - цитує Франкова footboom.
Матч відбудеться 13 травня о 19:30.
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