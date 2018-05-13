Франков: У Динамо є проблеми з мотивацією після фіналу Кубку України

Артем Франков

Київське Динамо переживає важкий психологічний період після поразки від Шахтаря у фіналі Кубку України (0:2).

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"У Динамо є проблеми з мотивацією, тим більше, що настрій у команді після поразки у фіналі Кубку України від Шахтаря – нижче плінтуса. Саме тому Зоря може бути мотивована куди краще. Моя порада – ставити на непрограш Зорі", - цитує Франкова footboom.

Матч відбудеться 13 травня о 19:30.

Раніше Франков був певен, що Динамо виграє Кубок.