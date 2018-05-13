Зоря - Динамо: де дивитися матч 31 туру чемпіонату України

13 травня в 31 турі УПЛ відбудеться протистояння луганської Зорі та київського Динамо.

Початок гри - о 19:30.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що на думку Франкова, у Динамо є проблеми з мотивацією перед грою з Зорею.