Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
766 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 11:53
Чотири гравці Вереса хочуть розірвати контракт через скандал із Шахтарем, - ЗМІ
Чотири футболісти рівненського Вереса хочуть залишити клуб після інциденту з отруєнням перед матчем 31 туру УПЛ проти Шахтаря.
Про це повідомляє Футбол 1.
Імена гравців невідомі.
Раніше стало відомо, що гравці Вереса не зверталися до лікарів через отруєння, яке могло бути взагалі фейковим, щоб не дати Шахтарю виграти чемпіонство у день народження Динамо.
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