Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 12:18
Шахтар - Верес: де дивитися матч 31 туру чемпіонату України
13 травня в 31 турі УПЛ зійдуться донецький Шахтар і рівненський Верес.
Початок гри - о 19:30.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.
Нагадаємо, що ця гра перебуває під загрозою зриву через отруєння великої кількості футболістів Вереса.
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