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13.05.2018  12:18

Шахтар - Верес: де дивитися матч 31 туру чемпіонату України

 

13 травня в 31 турі УПЛ зійдуться донецький Шахтар і рівненський Верес.

Початок гри - о 19:30.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що ця гра перебуває під загрозою зриву через отруєння великої кількості футболістів Вереса.





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